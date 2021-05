innenriks

Det skriv Oslo politidistrikt i ei pressemelding måndag ettermiddag.

39-åringen er sikta for drapet på Fevziye Kaya Sørebø (51) rundt klokka 8.25 onsdag førre veke. Den sikta 39-åringen vart arrestert kort tid etter i ein bil på E18, etter at han sjølv melde seg for ein politipatrulje på staden.

Han vart innlagd på psykiatrisk sjukehus torsdag.

Politiet skriv i pressemeldinga måndag at dei held fram med vitneavhøyr, og tekniske og taktiske etterforskingsskritt.

