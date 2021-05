Mann innlagt etter å ha vorte alvorleg skadd i MC-ulykke i Nordland

innenriks

– Pasienten er lagd inn ved universitetssjukehuset i Nord-Noreg. Tilstanden hans er alvorleg, men stabil. Han blir vidare innlagd for vidare behandling av skadar, seier pressevakt ved sjukehuset Per-Christian Johansen til NTB tysdag formiddag.

Han fortel at mannen i 40-åra kom til sjukehuset litt etter midnatt.

Politiet fekk melding om ulykka klokka 23.05 måndag kveld. Ulykka skjedde før dette, men politiet er usikre på nøyaktig tidspunkt.

– Det var ingen vitne til hendinga, og det var forbipasserande som fann mannen og kontakta nødetatane, sa operasjonsleiar Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt til NTB natt til tysdag.

Han sa vidare at det truleg var meir snakk om minutt enn timar før ulykka vart oppdaga. Ein politipatrulje var på ulykkesstaden i natt for å gjere tekniske undersøkingar, utan at dei ønskjer å seie meir om den saka.

