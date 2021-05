Nav og Trygderetten bruker altfor lang tid på klagesaker

innenriks

– Saksbehandlingstidene i klage- og ankesakkjeda i Nav og Trygderetten er for lange, og har vorte lengre over tid. Lang saksbehandlingstid fører til ei større belastning og personleg påkjenning for brukaren og for nærståande som er avhengig av inntektene til brukaren, fastslår Riksrevisjonen i ein rapport som vart offentleggjord tysdag.

Riksrevisjonen har granska korleis Nav og Trygderetten behandlar klager frå brukarane på vedtak om økonomiske ytingar – og konkluderer med at tidsbruken er svært kritikkverdig. Den gjennomsnittlege saksbehandlingstida frå klage til endeleg vedtak gjekk opp frå 17 til 19,5 månader i perioden 2014 til 2019.

For Trygderettens vedkommande har tidsbruken dobla seg til sju månader i denne perioden.

Før klaga har komme hit, har ho vore igjennom to klagebehandlingar i Nav-systemet. Også her er tidsbruken uakseptabel, fastslår Riksrevisjonen, som poengterer at Arbeids- og velferdsdirektoratet berre i unntakstilfelle kan bruke meir enn eit halvt år på å behandle ein klaga.

– I 2019 måtte likevel om lag halvparten av dei 37.000 brukarane som fekk ferdigbehandla klaga si i Nav Klageinstans vente lengre enn seks månader før dei fekk svar i saka si, skriv Riksrevisjonen.

(©NPK)