Over 100 personar er no knytte til utbrot ved Ålesund-utestad

innenriks

Fredag igangsette politiet etterforsking mot Toldboden, som er meldt for brot på smittevernlova.

Tysdag melder Ålesund kommune i ei pressemelding at det totale talet på talet på smitta relatert til Toldboden no er over 100 personar.

Totalt er det meldt om sju nye smittetilfelle i Ålesund det siste døgnet.

Ålesund, Sula og Giske innførte nyleg strenge koronatiltak. Mellom anna måtte kultur- og underhaldningsstader stengje, medan arrangement og skjenking vart forboden. Tiltaka gjeld fram til 10. mai.

