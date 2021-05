innenriks

Smittevegane er kjende for tolv av dei smitta, medan to har ukjend smitteveg. Det blir arbeidd med smittesporing for resten, opplyser Kristiansand kommune.

711 personar testa seg i kommunen tysdag.

Det siste døgnet er førebels 21 nye personar sette i karantene.

Så langt i mai er 64 personar i Kristiansand koronasmitta.

(©NPK)