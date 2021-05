Aker Solutions i pluss i første kvartal

innenriks

I første kvartal hadde Aker Solutions eit driftsresultat på 169 millionar kroner, opp frå 899 millionar kroner i minus for eitt år sidan. Første kvartal 2020 enda med eit underskot på 988 millionar kroner før skatt.

I første kvartal enda omsetninga på 6,5 milliardar kroner, mot 8,2 milliardar på same tid i fjor.

– Aker Solutions er på sporet for å nå måla for 2021 og for dei strategiske vekstplanane våre, melder selskapet onsdag morgon.

Ordreboka til selskapet er på 9,4 milliardar og Aker Solutions melder om at 35 prosent av nye kontraktar er knytte til det grøne skiftet i økonomien.

– Vi beheld den leiande posisjonen vår i marknaden for leveransar av prosjekt innan olje- og gass. Samtidig veks vi hurtig innan fornybar energi og løysingar for lågutslepp innan olje og gass, seier konsernsjef Kjetel Digre i ei pressemelding.

