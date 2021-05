Amundsen trekkjer seg frå innstilt plass til sentralstyret i Frp

innenriks

– Den sterke tilrådinga mi er at alle som vurderte å stemme på meg, gir stemma si til Anni. Ho kan få til akkurat det same som meg, i tillegg til at ho er eit kvinnfolk, seier Amundsen til VG.

Frp har fått kritikk for manglande kvinnerepresentasjon i det nye sentralstyret. Valkomiteen har innstilt ti menn og éi kvinne – partileiar Sylvi Listhaug.

Amundsen, som har sete på Stortinget for Frp frå Troms i tre periodar, varslar no at han trekkjer seg frå innstillinga.

– Eg blir audmjuk når ein stortingspolitikar og tidlegare justisminister seier han vil trekkje seg og meiner eg kan gjere ein like god jobb som han, seier Skogman, som representerer Tromsø Frp.

