Curt Rice blir NMBU-rektor

Curt Rice starta som rektor ved Oslomet 1. august 2015, og under leiinga hans har den tidlegare Høgskolen i Oslo og Akershus vorte til Oslomet.

– Det er ikkje utan vemod eg forlèt Oslomet. Eg er veldig glad i universitetet vårt, og stolt av alt vi har fått til saman. Eg skulle gjerne ha vore rektor her mykje lenger, men åremålet mitt går ut om to år, og moglegheita ved NMBU kom no, seier Rice i ei pressemelding.

Han gleder seg stort til å ta fatt på nye oppgåver som ny NMBU-rektor.

– NMBU har fantastiske og viktige ambisjonar. Det er modig å gå for posisjonen som berekraftsuniversitetet. NMBUs sterke fagmiljø og måte å samarbeide med omverda si på, gir eit unikt utgangspunkt for å få dette til. Eg ser veldig fram til oppgåva med å leie dette arbeidet og styrkje NMBUs posisjon og bidrag til samfunnsutviklinga saman med kollegaer og studentar, seier Rice.

Prorektor Nina Waaler vil fungere som rektor ved Oslomet frå Rice går av til ny rektor er tilsett. I perioden Waaler fungerer som rektor, vil det bli konstituert ein fungerande prorektor for utdanning.

