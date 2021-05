Erna Solberg om reisesommaren: – Tilrår alle å ha avbestillingsforsikring

innenriks

– Kvar gong folk skal planleggje noko i denne vanskelege tida, så seier eg at uansett kva du planlegg for, ha ei avbestillingsforsikring. Du veit ikkje kva som kan skje. Plutseleg kan det komme ein mutasjon som stoppar all gjenopning. Det er ein sjukdom som breier seg over heile verda. Det er mykje planlegging under uvisse.

Det sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen på onsdag, då ho vart spurd om fullvaksinerte allereie no kan byrje å planleggje utanlandsferie i juli eller august.

– Eg tilrår Noreg som ferieland. Viss ikkje må du ha gode avbestillingsforsikringar.

– Det er nærliggjande å tru at vi skal opne opp for meir reising i løpet av sommaren for dei som er vaksinerte og dei som har hatt covid-19 dei siste seks månadene. Men vi må ha kontroll på grensa og følgje med på mutasjonsspreiing. Det vil nok ikkje bli som i gamle dagar, då ein valsa inn og ikkje tok ein test.

(©NPK)