FHI: Smitten framleis låg eller minkande i det meste av landet

Det såkalla R-talet, som viser kor mange kvar smitta person smittar vidare, er berekna til 0,7 i perioden etter 12. april.

– Smittespreiinga er framleis låg eller minkande i det meste av landet, men lokale utbrot har ført til ein auke i melde tilfelle, mellom anna i Møre og Romsdal, Innlandet og Vestfold og Telemark, skriv Folkehelseinstituttet i den siste vekerapporten sin.

I område der førekomsten har vore høg over tid, som i Oslo og ei rekkje andre kommunar på Austlandet, held fram den stabile nedgangen, oppsummerer FHI.

– Men det er framleis behov for vedvarande sterk innsats med testing og smittesporing og kontaktreduserande tiltak, også gjennom ein fase med gradvis gjenopning og aukande vaksinasjon.

Instituttet skriv at genetiske analysar viser at smitteimportar frå februar og til no ikkje har gitt større smittespreiing på same måte som tidlegare.

– Smitten som sirkulerer no, er i hovudsak virus frå importspreiing før februar og kjem i langt mindre grad av ny-importar, heiter det.

FHI påpeikar at nokre kommunar opplever enkeltutbrot, men at desse som regel blir bringa under kontroll nokså raskt.

– Dei fleste av kommunane i landet har ingen eller svært få tilfelle. I desse kommunane trengst framleis årvakenheit og rask reaksjon ved teikn på utbrot.

