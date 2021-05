innenriks

Lettane skjer ein dryg månad etter at det vart innført raudt nivå på skular og i barnehagar. Det skjedde 14. april. No er det bestemt at det blir gult nivå frå og med 10. mai.

– At vi kan gi barn og unge ein meir normal slutt på skuleåret er ein stor lette, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen på onsdag.

Ei avgjerd om vidaregåande skule vil bli teken om kort tid.