Halden-drapet: Sikta kvinne blir fengsla i fire veker

innenriks

– Retten meiner at varetektsfengsling i fire veker, med brev- og besøksforbod i to veker, ikkje vil vere eit uforholdsmessig inngrep, og at kravet til påtalemakta er tilstrekkeleg grunngitt, skriv dommar Bo Bringsverd i rettsavgjerda frå Søndre Østfold tingrett som vart klar onsdag formiddag, ifølgje Halden Arbeiderblad.

– Basert på ei totalvurdering finn retten under tvil at det finst sannsynsovervekt for at sikta vil nytte seg av moglegheita til å øydeleggje bevis dersom ho blir gitt høve til det. Det finst dermed ein fare for bevisøydelegging som gir grunnlag for varetektsfengsling, skriv Bringsverd.

Samtidig opplyser politiet at eit nytt avhøyr av kvinna tidlegast vil finne stad mot slutten av neste veke.

– Denne veka vil bli brukt til taktiske etterforskingsskritt i form av vitneavhøyr i saka. Inntil nytt avhøyr av sikta er gjennomført vil politiet ikkje gi fleire opplysningar i saka, skriv politiet i ei pressemelding.

Kvinna er sikta for å ha drepe bror sin med kniv i ei leilegheit i Halden sentrum måndag kveld. Kvinna har erkjent drapet og samtykt til fengslinga.

(©NPK)