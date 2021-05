innenriks

Til Avisa Oslo seier han at det no handlar om at befolkninga i Oslo må halde fram med å vere flinke å handtere fridommen dei får med det nødvendige ansvaret.

Helsebyråd Steen åtvarar mellom anna mot ein shopping-bonanza, der alle kastar seg på Storo kjøpesenter klokka åtte, slik at det blir stappfullt klokka ni.

– Det må vi prøve å unngå, seier han.

