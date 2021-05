NHO om framleis stengde matstader i Oslo: – Færre vil klare å overleve

innenriks

– Oslo er dødt med dagens situasjon, og det er no ingen grunn til opphalde seg i byen. Slik har det vore i eit halvt år. Å berre tillate takeaway-servering er eit for strengt tiltak som ikkje står i forhold til dagens smittesituasjon. Kompensasjonsordninga treffer ikkje alle bedrifter, og dei som får støtte, får berre dekt rundt 10 til 15 prosent av utgifter. Det einaste som kan redde bedrifter og arbeidsplassar er ei gjenopning, seier reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold til NTB.

Onsdag hadde Oslo kommune pressekonferanse om nye tiltak, der det mellom anna kom fram at Oslo ikkje vurderer å opne for servering før 20. mai.

Reiselivsdirektøren seier at mangelen på opning i serveringsbransjen truleg betyr at den ukontrollerte festinga i parkar, uteområde og i heimen vil halde fram. Færre vil klare å overleve, seier Devold.

– Dette aukar forventningane frå reiselivs- og serveringsbransjen om at regjeringa og Stortinget i behandlinga av revidert nasjonalbudsjett forlengjer alle tiltaka til minst 1. oktober. Det tek tid frå opning til normal omsetning, seier ho.

Også administrerande direktør i NHO Ole Erik Almlid er skuffa.

– Vi opplever at mange i reiselivsnæringa i Oslo er skuffa over at det ikkje kom lettar for serveringsstader til 17. mai. Dei har venta lenge, og mange ventar desperat for å kunne opne. Viss ein ikkje kan gjenopne snart, er eg redd for at vi mistar mange arbeidsplassar på vegen, seier han til NTB.

