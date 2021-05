Norsk Lektorlag: For tidleg å gå over til gult nivå for skulane i Oslo

innenriks

Onsdag vart det kjent barne- og ungdomsskulane i Oslo opnar på gult nivå frå 10. mai.

– Det er for tidleg, meiner skuletilsette i Norsk Lektorlag, skriv Avisa Oslo.

Norsk Lektorlag meiner smittetrykket i Oslo framleis er for høgt, og viser til at smittetala dei siste vekene har vore stabile med nær 120 registrerte smitta i snitt.

– Det tyder på at R-talet er rundt 1. Då skal det lite til før smitten går opp igjen, og vi er urolege for at ein overgang til gult nivå kan gi auka smitte blant elevar og tilsette i skulen, seier David Løvbræk, fylkesleiar for Norsk Lektorlag Oslo.

Han seier lærarane ikkje er vaksinerte og vernet på skulane minimal.

– På gult nivå er det ikkje krav til å halde avstand i alle situasjonar for elevane eller mellom elevar og lærarar. Vi ser òg at mange vidaregåande skular er veldig tronge, og det blir veldig fullt av elevar i fellesareala.

Lektorlaget ønskjer framleis raudt nivå, som inneber færre menneske på skulane og strengare krav til avstand.

