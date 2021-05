Oslos byråd vil gjerne ha vidaregåande på gult

innenriks

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sa under pressekonferansen til byrådet om koronasituasjonen i hovudstaden onsdag at det er ei vanskeleg avgjerd å senke smittevernnivået til gult for dei vidaregåande skulane.

– Elevar på vidaregåande må flytte seg meir på tvers i byen og bidreg meir til auka mobilitet enn elevar i grunnskulen. Organiseringa av vidaregåande inneber òg meir kontakt på tvers av kohortar, seier Thorkildsen.

Ei avgjerd om dei vidaregåande skulane skal følgje etter grunnskulane og barnehagane, vil byrådet først ta neste veke. Smittetalet blant barn og unge opp til 19 år er redusert med 70 prosent sidan mars, men Thorkildsen fryktar for muterte virus og ny rask nedstenging.

(©NPK)