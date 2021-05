Sårbarheita i Google-systemet som ramma Smittestopp-appen, er no retta

innenriks

Førre veke vart det kjent at det var oppdaga ei sårbarheit i Googles smittesporingssystem. Dette systemet blir mellom anna brukt av appen Smittestopp, men gjaldt alle smittesporingsappar på Android-telefonar som bruker systemet over heile verda, seier FHI i ei pressemelding.

– Det er positivt at Google no seier dei har retta feilen. Vi vil følgje situasjonen nøye dei næraste dagane for å vere sikre på at dette er tilstrekkeleg, seier IT-tryggleiksleiar Pål Solerød.

Sårbarheita kunne gjere det teoretisk mogleg å få tilgang til data frå brukaren gjennom spesialappar frå leverandørar eller nettverksoperatørar. Samtidig kan også andre førehandsinstallerte appar på Android-telefonar vere ramma.

