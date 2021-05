Slik opnar Oslo no: Opne butikkar og gult nivå for skulane

innenriks

– I dag vil vi byrje på trinn to i gjenopningsplanen som vi la fram førre veke, sa byrådsleiar Raymond Johansen på ein pressekonferanse onsdag.

Det betyr:

* Frå og med torsdag 6. mai kan kjøpesenter og butikkar opne igjen i Oslo, men med strenge smitteverntiltak.

* Frå og med måndag 10. mai går Oslos barnehagar og barneskular og ungdomsskular over til gult nivå.

* Deichman-biblioteka vil gradvis opne opp fleire tenester.

* Seniorsentera vil gradvis opne opp for normal drift igjen.

– Når vi no byrjar på trinn to i gjenopningsplanen, vil tusenvis av arbeidstakarar komme tilbake på jobb, og alle i barnehage og grunnskule vil få ein meir normal kvardag igjen, seier byrådsleiaren i ei pressemelding. (Ap).

Vidare innfasing

Vidare innfasing av trinn to blir vurderte på nytt rundt 20. mai.

– Dersom situasjonen med smitte, innleggingar og vaksine held fram med å ha ei positiv utvikling, kan dei som driv serveringsstader, restaurantar, museum, kinoar, teater og anna kulturverksemd byrje å førebu ein gradvis og kontrollert gjenopning om nokre veker, seier Johansen.

Byrådet har vedteke at kinoar, teater, konsertstader og liknande vil bli ein del av trinn to i den vidare gjenopninga.

– Det er eit viktig signal at vi opnar for kulturlivet, slik at dei så smått får byrje å gjenopplive kulturbyen Oslo. Det er bra at kunst og kultur får møte publikum igjen, seier byråd for kultur, idrett og frivilligheit, Omar Samy Gamal (SV).

Korpsa får spele på 17. mai

Byrådsleiar Johansen sa òg på pressekonferansen at korpsa i Oslo får spele og marsjere på 17. mai, men utan at det er kunngjort på førehand kvar dei skal gå. Også pop-up-konsertar blir tillate.

Det blir elles inga gjenopning i samband med 17. mai for osloborgarane.

Også fleire av Oslos nabokommunar lettar no på koronarestriksjonane. Onsdag morgon vedtok formannskapet i Lillestrøm at dei vil la butikkar og kjøpesenter opne igjen.

– Når det gjeld handel, er det særleg viktig med koordinerte tiltak på tvers av kommunegrensene. Folk reiser meir for handling enn for veldig mange andre aktivitetar, sa Johansen på pressekonferansen.

Også Lørenskog og Rælingen kommunar er ein del av koordineringa.

(©NPK)