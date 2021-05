Solberg: Vaksinesertifikat utanfor Europa vil ta lengre tid

innenriks

Statsministeren seier til NTB at ho trur den europeiske vaksinesertifikatmodellen kan bli ei form for standard, også utanfor EU og Europa. Det er òg aktuelt for Noreg å godkjenne sertifikat utanfor Europa.

– Det viktigaste er at det er verifiserbart for oss, seier Solberg til NTB.

Der ligg det likevel ei utfordring. Sjølv industrialiserte land som USA har langt mindre digitaliserte helseopplysningar enn Noreg.

– Det kjem nok til å ta lengre tid å etablere eit slikt system, og det kan bli behov for andre løysingar utanfor EU, seier statsministeren.

