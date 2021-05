Solberg om frihandelsforhandlingane med Storbritannia: – Krevjande

innenriks

– Eg kan ikkje seie noko om når frihandelsavtalen er ferdig, fordi vi forhandlar. Og når vi har eit resultat, så er den ferdig. Det kan eg ikkje gi nokon prognose på, sa statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget onsdag.

Eit kjernespørsmål i forhandlingane er at Noreg vil ha meir tilgang til å selje meir norsk sjømat i Storbritannia, medan Storbritannia vil ha tilgang til å selje meir ost og andre landbruksvarer i Noreg. Det sistnemnde strir mot det norske importvernet på landbruksvarer.

– Det er krevjande forhandlingar. Noreg har jo generelt sett veldig lite importvern, med unntak av innan landbruk, og det er jo krevjande forhandlingar knytt til desse spørsmåla, seier Solberg.

Ho vart utfordra av Senterpartiets Marit Arnstad, som bad om ein garanti for at det norske importvernet ikkje blir svekt, noko ho ikkje fekk eksplisitt.

– Det er interessant, sa Arnstad om svaret.

– Og det er merkverdig at vi ikkje at vi ikkje snart får frihandelsavtalen på bordet, sånn at Stortinget òg får moglegheit til å sjå kva som står der, sa ho.

Den nye frihandelsavtalen blir forhandla fram fordi Storbritannia har forlate EU. Noreg hadde eigentleg sett 9. oktober i fjor som frist for å komme til semje med britane. Men det lykkast ikkje, og no forhandlar dei framleis på overtid.

