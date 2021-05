Stor nedgang i talet på sommerjobbar

innenriks

– Dette er urovekkjande tal. Koronapandemien har vore svært krevjande for mange verksemder, og det er gjerne unge som blir først ramma på arbeidsmarknaden. Då mistar dei unge òg verdifull arbeidserfaring for resten av yrkeslivet, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Det er særleg verksemder innan faghandel, kultur, servering, reiseliv, service og trening som vil tilsetje færre sommarvikarar, viser medlemsundersøkinga frå april, som Virke har gjort blant 1.203 respondentar.

Felles for desse bransjane er at dei har vore underlagde svært strenge smitteverntiltak over ein lang periode.

– Det er ein del uvisse knytt til sommarsesongen for mange verksemder i år. Vi veit framleis ikkje kor langt vi har komme i gjenopninga av samfunnet, og kva reglar som gjeld til sommaren. Det påverkar sjølvsagt kor mange verksemder som reknar med å kunne tilby sommarjobbar, seier Kristensen.

