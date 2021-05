TV Visjon Norge må betale for å ha delt sensitive opplysningar

innenriks

I dommen frå Gulating lagmannsrett er òg ansvarleg redaktør Jan Hanvold og programleiar Arne Pedersen dømde til å betale høvesvis 40.000 og 15.000 kroner i oppreisning.

Det var avisa Norge i dag som omtalte saka først.

Saka handlar om ein ung mann som fekk omfattande skadar etter å ha hamna i ei motorsykkelulykke i 2016. Eitt år seinare vart mora intervjua av TV-kanalen, der det mellom anna vart vist tre bilete av sonen. Eitt av bileta var frå då mannen låg i koma på sjukehuset.

Mannen melde så TV-kanalen til politiet for brot på privatlivets fred, då han ikkje hadde gitt samtykke til at bileta skulle visast på TV.

Ifølgje Vårt Land står det i domsavgjerda at dei saksøkte har forklart at dei gjekk ut frå at mora hadde løyve til å dele historia til sonen og vise bileta. Men lagmannsretten er klar på at TV-kanalen burde sikra seg bevis for samtykke når saka handlar om personsensitive opplysningar.

Dei vektlegg òg at det er lett å identifisere vedkommande i TV-innslaget.

