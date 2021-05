Vanskeleg arbeidsmiljø for mange kvinnelege prestar

innenriks

Kyrkjerådet har for første gong gjennomført ei undersøking om arbeidsmiljøet blant kvinnelege prestar. Bakgrunnen er at fleire har fortalt at det kan vere vanskeleg på jobben.

Det viser seg at det òg er stor forskjellar mellom dei elleve bispedømma i landet, viser rapporten som vart presentert av Kyrkjerådet onsdag.

Utsjånad

Ein av fire kvinnelege prestar seier i den nye kartlegginga at dei har fått ubehagelege kommentarar om alder og utsjånad. Tilsvarande mange seier at dei opplever at avgjerder ofte er fatta før dei blir spurde. Ein av fem oppgir at ulike syn på kvinnelege prestar fører til vanskeleg samarbeid med kollegaer, og at dei ikkje blir lytta til som dei mannlege kollegaene sine.

– Kvinner og menn skal ha like rettar i kyrkja og lik tilgang til alle stillingar og verv i kyrkja. Det er eit uttrykk for teologien til kyrkja, seier preses Olav Fykse Tveit, som er den leiande biskopen i kyrkja.

Han lovar at likestilling skal givast merksemd, og at Kyrkja er forplikta til å sørgje for eit godt arbeidsliv.

Kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum seier at forskjellsbehandling og trakassering ikkje skal aksepterast.

– Undersøkinga viser at ikkje alle har det slik på jobb i dag, og det er alvorleg.

Bjørgvin

Det er stor forskjell på kva kvinnene i dei ulike bispedømma fortel. I Nidaros fortel rundt 40 prosent at dei har opplevd uønskte hendingar basert på at dei er kvinnelege prestar. I Bjørgvin, Sør-Hålogaland og i Borg fortel frå 35 og 37 prosent det saman. I Stavanger, Hamar, Agder og Telemark, Tunsberg og Oslo er delen på mellom 28 og 31 prosent. Mellom 24 og 26 prosent fortel dette i Nord-Hålogaland og Møre.

Biskopane vedtok i oktober 2020 at prestar ikkje har rett til å reservere seg mot samarbeid med andre kollegaer. Det har bakgrunnen i mange års krevjande debatt om kvinner og presteteneste.

– Ein kan ha ulike meiningar, men ein kan ikkje uttrykkje dei slik at det kan skade arbeidsmiljøet, seier Tveit.

Likevel viser undersøkinga at det ulike synet på kvinnelege prestar påverkar arbeidsmiljøet.

75 prosent av kvinnelege prestar i Bjørgvin opplever krevjande kollegarelasjonar på grunn av ulikt syn på kvinnelege prestar, 59 prosent av dei kvinnelege prestane i Møre fortel det same, og 45 prosent i Nord-Hålogaland.

Alt i alt seier likevel 80 prosent av kvinnene at dei opplever likestilling som tilsett i kyrkja, 90 prosent opplever at dei har ein likestilt relasjon og same rammevilkår som dei mannlege kollegaene sine.

Likestillingskurs

Toppleiinga i Kyrkja startar no arbeidet etter at undersøkinga har avdekt desse problema. Det blir etablert eit digitalt varslingssystem, og det blir sett i gang eit program der diskrimineringslovene skal bevisstgjere alle leiarar.

– Vidare opprettar vi no ei nasjonal koordineringsgruppe som skal følgje opp rapporten. Gruppa skal leiast av preses og meg sjølv, seier direktør Ingrid Vad Nilsen i Kyrkjerådet.

I september skal Kyrkjerådet diskutere fleire grep som skal auke likestilling, mangfald og inkludering.

