50 millionar til marknadsføring i ny reiselivsstrategi

innenriks

Mellom anna kjem det 50 friske millionar frå regjeringa for å marknadsføre Noreg som reisemål, hovudsakleg i Nord-Europa. Dette skal sikre at turistane raskt kjem tilbake.

– Det kjem til å bli beinhard kamp om utanlandsturistane når grensene opnar igjen. Derfor vil vi no doble midlane til internasjonal marknadsføring, slik at turistane vel Noreg og alt det flotte norsk reiselivsnæring har å by på, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Reiselivsstrategien vart overrekt frå Innovasjon Noreg til Nybø på Nasjonalmuseet i Oslo torsdag formiddag. Strategien ser i hovudsak på det langsiktige perspektivet for norsk reiseliv, sidan Innovasjon Noreg fekk oppdraget før koronapandemien byrja.

– Vi må ikkje gløyme utfordringane frå før pandemien. Næringa sleit med det vi kan kalle veksesmerter. Det var for høgt besøkstrykk på ein del stader i sommarhalvåret, medan det nesten ikkje var besøk i det heile resten av året, sa Nybø under lanseringa.

Strategien oppmodar mellom anna ulike delar av reiselivet til å samarbeide meir og redusere klimaavtrykket sitt.

(©NPK)