Bøndene aksjonerer – ville ikkje forhandle

– Vi fekk straks beskjed frå bøndene om at dette var for dårleg av regjeringa. Etter at vi har jobba med tilbodet, var konklusjonen at det ikkje var mogleg å finne ei løysing her. Derfor er det brot i dag. Og det er ein alvorleg situasjon som vi burde ha unngått, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Kva som skjer vidare med aksjonar frå bondehald, har han ikkje styr på, legg bondeleiaren til. Samtidig kom det meldingar om møkkalass og rundballar som blir leverte framfor rådhus rundt om i landet.

– Dei har lagt eit løp vidare for markeringar, men innanfor smittereglane. Det blir markeringar og stor aktivitet enkelte stader i landet.

– Ekstreme reaksjonar

Tysdag la staten fram tilbodet sitt i jordbruksforhandlingane. Torsdag var det klart at bondeorganisasjonane ikkje ville forhandle.

Dermed går jordbruksoppgjeret direkte til Stortinget. Heller ikkje her er det venta at det vil vere meir pengar å hente i oppgjeret.

Bartnes i Norges Bondelag seier at bøndene likevel gjekk frå moglegheita til å forhandle fordi reaksjonane frå medlemmene på tilboda frå staten var ekstreme.

Bollestad utruleg skuffa

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) seier ho vart skuffa over at bøndene ikkje ville setje seg ned ved forhandlingsbordet i jordbruksforhandlingane.

Ramma for tilbodet i jordbruksoppgjeret er på rundt 900 millionar kroner. Det er under halvparten av kravet frå bøndene på 2,1 milliardar kroner.

– Eg kjenner på ein utruleg skuffelse over at vi ikkje eingong sette oss ved forhandlingsbordet, seier ho.

Ho meiner bøndene burde ha sett på moglegheitene for å få ein jordbruksavtale i boks.

– Staten la fram eit tilbod som la godt til rette for å redusere inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. I sum meiner eg dette gav godt grunnlag for vidare forhandlingar til det beste for næringa, seier Bollestad.

Har nådd grensa

– Kvardagen til mange bønder har vorte vanskeleg fordi inntektene er for dårlege. Mange har nådd grensa for effektivisering. Dei kan ikkje springe fortare og bli større, seier Bartnes.

I ei pressemelding opplyser Bondelaget at det vart brot fordi regjeringstilbodet:

* ikkje tek den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor.

* ikkje reduserer inntektsgapet, slik Stortinget har bede om.

* ikkje sørgjer for investeringar til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om lausdrift.

* held fram kursen mot større og færre bruk.

Inntekt høgast prioritert

Landbruksdepartementet opplyser at inntekt hadde den høgaste prioriteten i kravet frå jordbruket.

– Det vart følgt opp i tilbodet, samtidig som det vart gjort klart at staten var villig til å gå i forhandlingar om alle element som ligg innanfor jordbruksavtalen. Staten foreslo òg tiltak for å gi ei vesentleg styrking av klima- og miljøarbeidet som eit bidrag til at jordbruket kan oppfylle klimaavtalen, seier Bollestad i ei pressemelding.