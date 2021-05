Fleire passasjar enn i fjor, men framleis låge trafikktal for Norwegian

innenriks

Totalt flaug 59.431 passasjerar med Norwegian i april, 18.000 fleire enn same månad i fjor. Det er samtidig ein nedgang frå dei 71.399 som flaug med Norwegian i mars.

I april 2019 flaug 3.137.608 passasjerar med Norwegian.

– Pandemien og reiserestriksjonar held fram med å påverke drifta, sjølv om passasjertrafikken går opp samanlikna med i fjor, seier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

– Gitt at gjenopninga i Noreg og Europa held fram, er utsiktene for ein framleis gradvis auke i trafikken til stades. Vi tilpassar ruteprogrammet vårt fortløpande for å dekkje etterspurnaden, legg han til.

(©NPK)