Helse sør-aust gir 54 millionar kroner til psykisk helsevern for barn og unge

Under pandemien har barn og unge fått fleire og meir alvorlege psykiske lidingar som følgje av smitteverntiltak. Fleire av helseføretaka har meldt om auka pågang frå barn og unge innan psykisk helsevern, skriv Helse sør-aust i ei pressemelding.

– Det er allereie gjort ein stor innsats i sjukehusa for å møte den auka pågangen, og eg er svært glad for at vi no kan fordele ytterlegare midlar til dette området, seier administrerande direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-aust.

Dei ekstra midlane er løyvde av Stortinget gjennom statsbudsjettet og skal gå til auka bemanning i ein periode, kompetansetiltak, førebyggjande tiltak og samhandlingsløysingar med kommunane.

