Minst 58 smitta etter russefeiring på Jæren

Det seier kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes kommune til NRK. Ifølgje VG er sju kommunar no ramma av smitteutbrotet.

Det er venta at smittetala etter russefeiringa vil stige ytterlegare.

Torvik antek at mellom 1.000 og 2.000 russ har delteke i russefeiringa, som skjedde på tvers av kommunegrensene.

– Det er dei same bussane som har køyrt rundt omkring, det er korte avstandar her med mange kommunar. Eg trur nok at mesteparten av smitten har skjedd ved besøk i bussar, seier Torvik til VG.

Kommunane på Jæren har oppmoda alle som deltok i russefeiringa sist helg til å teste seg to gonger, med fem dagars mellomrom. Russen blir oppmoda til å halde seg i heimekarantene til dei har fått svar på første test.

