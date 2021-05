Nedgang på Oslo Børs

innenriks

Hovudindeksen opna med ein oppgang på 0,5 prosent, men indeksen snudde utover dagen og fall til slutt med 0,76 prosent.

Spel- og teknologiselskapet Kahoot har hatt endå ein tung børsdag med ein nedgang på 7,94 prosent.

Hydrogenselskapet Nel var den mest omsette aksjen torsdag. Den fall med 10,0 prosent. Nel har no hatt sju strake handelsdagar med børsfall. Hittil i år har aksjen falle over 35 prosent. Selskapet blir no prisa til rundt 27,4 milliardar kroner.

Pilene peika derimot oppover på dei tonegivande europeiske børsane. I London gjekk FTSE 100-indeksen opp 0,52 prosent, medan Dax-indeksen i Frankfurt steig med 0,17 prosent.

CAC 40-indeksen i Paris gjekk opp 0,28 prosent.

Nordsjøolje vart torsdag ettermiddag omsett for 68,44 dollar fatet. Det er ein nedgang på 0,98 prosent frå onsdag.

(©NPK)