Ny strategi skal takle veksesmertene i norsk reiseliv

Mellom anna kjem det 50 friske millionar frå regjeringa for å marknadsføre Noreg som reisemål, hovudsakleg i Nord-Europa. Dette skal sikre at turistane raskt kjem tilbake.

– Det kjem til å bli beinhard kamp om utanlandsturistane når grensene opnar igjen. Derfor vil vi no doble midlane til internasjonal marknadsføring, slik at turistane vel Noreg og alt det flotte norsk reiselivsnæring har å by på, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Vil handtere «veksesmerter»

Reiselivsstrategien vart overrekt frå Innovasjon Noreg til Nybø på Nasjonalmuseet i Oslo torsdag formiddag. Strategien ser i hovudsak på det langsiktige perspektivet for norsk reiseliv, sidan Innovasjon Noreg fekk oppdraget før koronapandemien byrja.

– Vi må ikkje gløyme utfordringane frå før pandemien. Næringa sleit med det vi kan kalle veksesmerter. Det var for høgt besøkstrykk på ein del stader i sommarhalvåret, medan det nesten ikkje var besøk i det heile resten av året, sa Nybø under lanseringa.

Overfor NTB utdjupar næringsministeren at ho håpar reiselivsstrategien vil hjelpe næringa med å spreie turistsesongen utover året. Det vil òg bidra til å skape heilårs arbeidsplassar i turistområde som Lofoten.

– Noreg har mykje å by på, og vi har mykje plass, så det skulle vere mogleg å spreie det litt utover, seier Nybø til NTB.

Vil ha fleire samarbeidsprosjekt

Strategien oppmodar mellom anna ulike delar av reiselivet til å samarbeide meir og redusere klimaavtrykket sitt. Til saman er det 23 ulike forslag i dokumentet frå Innovasjon Noreg. Etterleving av FNs berekraftsmål står sentralt, og Nybø merke at det er stor omstillingsvilje i næringa.

– Vi ser at det er mange som er oppfinnsame, seier næringsministeren.

For å hjelpe reiselivet med å lansere samarbeidsprosjekta opnar regjeringa for at slike prosjekt kan søkje om midlar frå ei omstillingsordning som skal lysast ut med over 800 millionar kroner i potten.

Reiselivsaktørar som Tromsø Friluftssenter kritiserer fokuset på langsiktig omstilling framfor hjelp til å komme seg gjennom resten av pandemien, skriv NRK.

– Når vi har hatt utlysingar av denne typen tidlegare, har dei vore veldig populære, og mange har søkt. Eg har forståing for at ikkje alle reiselivsbedrifter er heilt der akkurat no, men erfaringane viser at dette er populært, seier Nybø.

Skeptisk til gjennomføringsviljen

Ho legg til at det framleis er kompensasjonsordningar på plass for bedrifter som treng umiddelbar hjelp.

Bransjeorganisasjonen Virke har lite å utsetje på sjølve tiltaka, men er skeptisk til gjennomføringsviljen.

– Denne strategien må følgjast opp, ikkje blir lagt i skuffa. No er det opp til regjeringa å vise om dei meiner alvor når dei seier at dei vil satse på reiselivet. Tiltaka i strategien trengst, no må det berre leverast, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Bergmål kallar strategien ein gåvepakke til regjeringa og trekker fram fokuset på berekraftig vekst og eigne program for å satse på kulturopplevingar og mat- og måltidsopplevingar.

