Regjeringa vil fremje lovforslag mot gjengkriminalitet

– Vi gir domstolane høve til å forby grupper som driv med alvorleg kriminalitet. Målet er å kriminalisere deltaking i og rekruttering til kriminelle grupper, seier statsminister Erna Solberg til VG.

Forslaget, som Stortinget skal behandle, inneber endringar i straffeprosesslova og straffelova.

Det blir foreslått ein ny føresegn i straffeprosesslova som opnar for at retten kan forby ei kriminell samanslutning. I tillegg blir det foreslått ei ny føresegn i straffelova som rammar den som deltek i, rekrutterer medlemmer til eller på annan måte fører vidare aktiviteten i ei kriminell samanslutning som er forboden.

Ifølgje Solberg fekk arbeidet med lovforslaget fart under Frp-justisminister Jøran Kallmyr. Til avisa seier Frp-leiar Siv Jensen at ho er glad for at regjeringa legg fram ein slik proposisjon. Ho meiner det er viktig at ikkje unge blir trekte mot kriminalitet, og at forbod òg kan vere eit viktig nærmiljøtiltak.

