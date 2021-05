Rekordmange ville bli student i korona-året 2020

innenriks

Fleire bachelorstudentar gjer seg ferdige på normert tid. Over 51 prosent fullførte studiet sitt i 2020, og det er første gong at over halvparten av bachelorstudentane har fullført utan forseinking.

– Det er bra at vi har bikka halvparten, men eg skulle gjerne sett at tala var endå betre. Eg har store forventningar til at dei tiltaka vi no gjer for å betre kvaliteten på utdanningane og sikre betre arbeidslivsrelevans, kan føre til at endå fleire fullfører studia sine på normert tid i åra framover, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Totalt, medrekna alle grader, vart det uteksaminert rundt 50.700 personar ved norske universitet og høgskular. Dei var ein auke på 2.400 samanlikna med 2019.

Den årslegen rapporten om høgare utdanning i Noreg blir laga av Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning, for Kunnskapsdepartementet.

273.000 studentar

Studentane og dei tilsette på universiteta og høgskulane er merkte av koronasituasjonen. Mellom anna har det vore ein markant vekst i både talet på søkjarar og talet på studentar. I 2020 var det registrert 273.000 studentar. Det er ein auke på 4 prosent frå året før.

– Fleire enn før har valt å studere no som mange andre planar er sette på vent på grunn av korona. Dette er ei krevjande tid å vere student, særleg for dei aller ferskaste, men eg er glad for at så mange har nytta tida til å lære noko nytt, seier Asheim.

Samtidig har det vore ein stor nedgang i utvekslingsstudentar, både til og frå Noreg. I overkant av 4.600 studentar kom på utveksling til Noreg, og litt meir enn 3.800 studentar drog ut frå norske institusjonar i 2020. I 2019 var dei tilsvarande talet nærare 9.000 og 7.500 studentar.

34 timar i veka

Studentbarometeret viser at det sosiale livet til studentane òg har vore prega.

– Dei fleste studentane saknar det sosiale studiemiljøet, studiemotivasjonen er redusert og det har vore vanskeleg å strukturere arbeidet med meir tid til eigenstudium, beskriv rapporten.

Samtidig seier tre av fire studentar at situasjonen har gjort at dei har fått meir ro over livet. Det er likevel eit mindretal som synest dette var bra. Og mykje tyder at mange studentar opplevde det som tøft då hausten og vinteren kom i 2020.

Ein gjennomsnittsstudent i 2020 bruker 34 timar på studium i veka og bruker åtte timar på ekstrajobb.

– Tida studentane bruker på studium har vore svakt fallande sidan 2016. I 2020 er det ein liten nedgang i total fagleg tidsbruk. Dette kjem av at studentane brukte klart mindre tid på organiserte læringsaktivitetar, noko som igjen kan tilskrivast nedstengde campusar og redusert undervisningstilbod under koronapandemien, ifølgje rapporten.

I staden har studentane brukt ein time meir i veka på eigenstudium.

(©NPK)