Stortinget ber regjeringa sørgje for nasjonal legemiddelberedskap

innenriks

Torsdag bad helse- og omsorgskomiteen på Stortinget regjeringa om å gå i dialog med relevante produksjonsmiljø i Noreg for å sikre leveranse av viktige legemiddel i framtida.

Komiteen ber òg regjeringa greie ut om det er mogleg inngå førehandskjøpsavtalar med private aktørar som vil etablere vaksineproduksjon i Noreg.

– Er det ein ting denne pandemien har lært oss, så er det kor sårbare vi er for svikt i den globale legemiddelproduksjonen. Noreg er i dag 100 prosent avhengig av import av viktige legemiddel, seier helsepolitisk talsmann Morten Stordalen i Frp.

– Treng handling

Allereie i april i fjor tok Frp til orde for eigen produksjon av vaksinar og legemiddel då partiet bad regjeringa instruere helsestyresmaktene om å gå i dialog med norske produsentar.

I det opphavlege forslaget som helse- og omsorgskomiteen vurderte, hadde partiet sett klare tidsfristar for når slike avtalar skulle inngåast.

– Det er veldig gledeleg at vi no får fleirtal for forslaga våre om norsk produksjon av viktige legemiddel, sjølv om det ikkje vart fleirtal for det opphavlege forslaget vårt om å setje klare tidsfristar for å inngå slike avtalar. Vi treng ikkje fleire utgreiingar og rapportar om dette, vi treng handling, seier påtroppande Frp-leiar Sylvi Listhaug.

Problem i fleire år

Mangel på legemiddel har vore eit problem i Noreg i fleire år, men koronautbrotet har forsterka problema.

I mars skreiv E24 at Oslo Airport City arbeider med å utvikle ein million kvadratmeter næringseigedom ved flyplassen på Gardermoen. Der vil utviklaren ha ein vaksinefabrikk viss dei får kjøpsgarantiar frå Stortinget.

Tanken er at det skal bli hjartet i den nasjonale beredskapen i Noreg, som distribuerer vaksinar til heile Noreg og Europa på få timar luftvegen. Den gongen uttalte Sylvi Listhaug seg positivt om planane.

