innenriks

Stortingets særskilde komité for Frode Berg-saka sende i april eit brev til Stortingets presidentskap der fleirtalet i komiteen bad presidentskapet om å igangsetje ein prosess for at Stortinget avgraderer EOS-utvalets samandrag av rapporten.

Dette forslaget ønskjer derimot ikkje fleirtalet i Stortingets presidentskap å følgje.

Ei endeleg avgjerd i saka vil først komme når Stortinget stemmer over saka.

