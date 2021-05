innenriks

Utbrotet kjem i kjølvatnet av at mellom 1.000 og 2.000 russ deltok på ulike aktivitetar i helga som var.

– Berre i Sandnes har vi hatt over 600 i nærkontaktkarantene. Vi meiner at vi klarer å ramme det inn, slik at sjansen for at det spreier seg til andre delar av samfunnet ikkje er så stor, seier kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes til TV 2.

Sju av ti kommunar i Rogaland er ramma av utbrotet.

(©NPK)