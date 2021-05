Ungdom bruker mindre tid på lekser

innenriks

Men også her går delen tydeleg ned, viser ein ny rapport frå Utdanningsdirektoratet. I 2015, som var eit toppår, brukte 61 prosent av jenter på ungdomsskulen minst ein time på lekser. I 2018 var talet 48.

– Fornuftig bruk av lekser kan bidra til at elevane lærer meir, men mengd og innhald i leksene må vere handterleg for elevane. Det er viktig at leksene gir rom for medverknad og meistring for alle elevar, seier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Tidsbruken på lekser for norsk ungdom er på omtrent same nivå som i andre land.

I dag får elevar i ni av ti grunnskular lekser. Skulane er ikkje pålagde å gi lekser, og det er derfor noko den enkelte skule eller kommune tek stilling til. Forskinga viser at om lag halvparten av skulane har reglar for omfanget av lekser.

(©NPK)