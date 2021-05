Utfordringar for smittesporingsteamet i Skien – mange oppgir ikkje nærkontaktar

innenriks

– Smittesporarane er heilt avhengige av at alle oppgir alle nærkontaktane sine. Det å halde igjen informasjon når ein er smitta, er straffbart. Det kan føre til at fleire blir smitta, og at det blir vanskelegare å halde kontroll på smittespreiinga, skreiv Skien kommune i ei pressemelding onsdag.

– Mange unge oppgir ikkje nærkontaktar, kanskje fordi dei kjenner skam. Eg veit ikkje, svarer kommunikasjonssjef Anne Spånem i ein e-post til Telemarksavisa på spørsmål om kvifor dei unge ikkje oppgir nærkontaktar.

Etter auke i smittetala dei siste dagane strammar formannskapet i Skien inn på koronatiltaka med forbod mot fleire enn fem på besøk i private heimar.

(©NPK)