10 millionar til filmar som vart ramma av pandemien

– Dette er 10 millionar kroner i friske pengar for å hjelpe filmprodusentar som har vorte ramma særleg hardt av stengde kinoar og redusert kapasitet under pandemien, seier kulturminister Abid Raja (V) i ei pressemelding.

Kompensasjonsordninga vil bli administrert av Norsk filminstitutt (NFI), og filmprodusentar kan no søkje om midlar for filmar som var i distribusjon i perioden 13. mars til 30. september 2020.

– Eg er glad for at vi med denne ordninga kan hjelpe filmprodusentar som vart ramma av stengde kinoar i mars 2020. Vi ser òg at det kan vere behov for å kompensere filmar som vart sett opp på kino i perioden med strenge restriksjonar på kapasitet, før stimuleringsordninga kom på plass 1. oktober 2020, seier Abid Raja.

