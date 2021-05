Alle reisande frå land utanfor EØS og Schengen må på karantenehotell

innenriks

– Sjølv om smitten er på veg ned i Noreg og i mange europeiske land, ser vi at det er ein alvorleg situasjon elles i verda. For å avgrense risikoen for importsmitte blir hovudregelen no at også alle som kjem til Noreg frå land utanfor EØS/Schengen skal i karantene på karantenehotell, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Covid-19-forskrifta blir endra slik at reglane for reisande frå Bangladesh Irak, India, Nepal og Pakistan no blir utvida til å gjelde alle land utanfor EØS og Schengenområdet.

I tillegg blir det òg stramma inn på unntaka for test på grensa for diplomatar og inviterte delegasjonar, slik at dette unntaket ikkje lenger gjeld for personar som har opphalde seg i land utanfor EØS/Schengenområdet dei siste ti døgna før dei kjem til Noreg.

– Det er viktig at kommunane i nærleiken av Gardermoen hjelper kvarandre og sikrar kapasitet på karantenehotell, understrekar Mæland.

Endringane trer i kraft frå søndag 9. mai 2021 klokka 12.

(©NPK)