Elbil og kontantstøtte blant kampsakene på Frp-landsmøtet

innenriks

«Prinsipielt skal alle biler likebehandles, da alle er avhengig av den samme veien».

Slik lyder setninga som ligg an til å skape høg temperatur på landsmøtet i Framstegspartiet til helga. Der skal partiet både velje ny leiing og vedta eit nytt program.

Blant sakene som er venta å skape engasjement, er den nye elbilpolitikken til partiet. Eit mindretal i programkomiteen i Frp vil nemleg skrote elbilfordelane, først og fremst momsfritaket.

– Ikkje berekraftig

– Det er ikkje berekraftig over tid at ein ikkje betaler moms på elbilar. Inntektene frå dette kan heller brukast til å redusere avgiftene for alle bilistar, seier næringspolitisk talsperson for Frp Sivert Bjørnstad til NTB.

Fleirtalet i programkomiteen, blant dei avtroppande partileiar Siv Jensen, ønskjer derimot å behalde særfordelane. Ho trur saka vil skape mykje engasjement, men er klar på kva ho meiner om saka.

– Viss vi skal få skatte- og avgiftstrykket ned, så burde jo elbilpolitikken vere ein god mal for kva vi skal gjere med resten, seier Jensen, som sjølv har kjøpt seg elbil.

Eit fleirtal i programkomiteen ønskjer òg å senke aldersgrensa for førarkort til 17 år, noko mindretalet er imot.

Kontantstøtte

Eit mindretal i programkomiteen foreslår også å avvikle kontantstøtta heilt. I 2017 var Frp med på å auke støtta til 7.500 kroner i månaden då partiet sat i regjering.

No har den gjort sitt, meiner FpU-leiar Andreas Brännström.

– Ein bør ikkje betale folk for å ikkje bruke velferdstenester som barnehage. Dessutan er kontantstøtta til hinder for integrering, seier han.

Også påtroppande Frp-leiar Sylvi Listhaug meiner at kontantstøtta er ein brems i integreringsarbeidet.

– Men å fjerne heile kontantstøtteordninga er eg imot, og det er fordi eg er utruleg oppteken av at familiane skal ha valfridom, seier ho.

Også vindkraft på land kan bli eit stridstema. Her går eit mindretal inn for at partiet skal seie prinsipielt nei.

Ny innvandringspolitikk

Lite strid er det derimot om den nye – og skjerpa – innvandringspolitikken til partiet. På landsmøtet vil Frp programfeste at partiet vil trekkje Noreg ut av FNs migrasjonsavtale.

Avtalen vart vedteken i 2018 og har som mål å sikre ei felles global tilnærming til migrasjon og styrkje rettane til flyktningar og migrantar.

Då Noreg slutta seg til avtalen, sat Frp i regjering, men tok dissens i saka.

Frp seier òg blankt nei til EUs asylpolitikk, men programfestar i staden eit nytt asylsystem som vil gjere det umogleg for asylsøkjarar som kjem seg til grensa, å få opphald i Noreg.

Desse skal i staden overførast til asylsenter i utlandet i såkalla «trygge tredjeland» som Noreg skal inngå avtalar med. Kven desse er, er førebels ikkje avklart.

– Det kan bli krevjande å finne land som ser seg tente med slike avtalar. Men det er ikkje umogleg, seier innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim til NTB.

Han viser mellom anna til Rwanda, som både FN og Danmark har inngått avtale med.

Dobbeltstraff

Frp vil òg innføre dobbeltstraff for gjengkriminelle etter dansk modell. Også lovbrot gjorde i belasta område, skal medføre dobbeltstraff. Ein gjengkriminell som gjer seg skuldig i lovbrot i ei skjerpa straffesone, bør dermed få firedobbel straff, meiner partiet.

Frp går òg inn for å senke den kriminelle lågalderen til 14 år.

Frp skjerpar òg den tradisjonelle motstanden mot bistand. I det nye programmet heiter det at bistanden bør avgrensast til maks 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekta.

I dag ligg bistanden på rundt 1 prosent.

(©NPK)