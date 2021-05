LO gir 23 millionar kroner til raudgrøn valkamp

innenriks

Arbeidarpartiet får 15 millionar kroner, SV får fem millionar og Senterpartiet må nøye seg med tre millionar kroner, skriv Klassekampen.

Men MDG og Raudt får ikkje ei krone. LOs representantskap avviste med 67 mot 59 stemmer å gi støtte til Raudt. Eit forslag om støtte til MDG fekk berre 15 stemmer.

Steffen Høiland i Fellesforbundet meinte MDG-støtte ville vere problematisk.

– Ein del av politikken MDG har fronta, har vore distriktsfiendtleg og i strid med interessene til arbeidsfolk. Eg er redd for at dersom LO går inn for ei slik støtte, mistar vi deler av Vestlandet i valkampen, fordi dei fryktar for arbeidsplassane og industrien, sa han.

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik seier at det er det sterke ønsket til medlemmene om å få på plass ei ny regjering som ligg bak den rekordstore partiløyvinga i år.

– Åtte av ti LO-medlemmer ønskjer eit regjeringsskifte. Skal vi få til det, veit vi at motstandarane våre får store beløp frå støttespelarane sine, seier ho.

