Legar og sjukepleiarar meir kritiske til koronadekninga i media enn folk flest

innenriks

– Legane og sjukepleiarane skil seg klart ut – dei har ein god del lågare tillit til at koronajournalistane kan sakene sine, samanlikna med publikum. Éi årsak kan vere at ein oftare legg merke til manglar og unøyaktigheiter når media omtaler tema som ein sjølv kan mykje om, seier fagleg ansvarleg og forskar ved MediaFutures Research Centre ved UiB, Erik Knudsen.

Resultata vart presenterte under Nordiske mediedager fredag 7. mai.

– Dette ser vi når det gjeld legane: Dei som jobbar med covid-19, har i snitt mindre tillit enn dei legane som ikkje gjer det, seier Knudsen.

Generelt viser undersøkinga at norske medium får mykje ros for dekninga av pandemien, og at tilliten til media er relativt høg.

Samtidig har legane og sjukepleiarane ganske høg tillit til informasjonen i media når det gjeld korleis koronaviruset har oppstått og spreidd seg i verda.

– Så det er ikkje sånn at dei har mindre tillit til alle delar av mediedekninga, understrekar Knudsen.

