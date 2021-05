innenriks

Kommunen opplyser at det er sett i gang ei omfattande smittesporing etter den positive testen.

Smittesporingsteamet i Risør ringjer no dei som må i karantene, og kommunen reknar med at det truleg gjeld over 200 personar.

Risør kommune opplyser at den smitta mannen ikkje har alvorlege symptom, men at han har hatt mange nærkontaktar dei siste dagane. Det same gjeld familiemedlemmene hans.

Kommunen reknar med faren for fleire smittetilfelle er stor etter dette tilfellet.

(©NPK)