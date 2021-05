Regjeringa vil forby deltaking i kriminelle grupper: – Skal vere hard mot dei harde

innenriks

– Vi skal vere hard mot dei harde. Vi ser at leiarfigurar i ulike gjengar slepper straff fordi dei medvite fjernar seg frå konkrete kriminelle handlingar. Slik skal vi ikkje ha det, seier statsminister Erna Solberg (H) i ei pressemelding.

Den nye heimelen opnar for at domstolane etter krav frå påtalemakta kan forby kriminelle samanslutningar som spreier frykt i befolkninga eller nærmiljøet.

– Når retten har lagt ned forbod mot ein gjeng, vil deltaking i og rekruttering vere straffbart i seg sjølv. Å rekruttere barn skal særleg straffast strengt, med inntil tre år i fengsel, seier Solberg.

Føresetnaden for at ein gjeng kan forbydast, er at deltakarane har gjort seg skuldige i fleire lovbrot mot nokons liv, helse eller fridom, og at eit forbod er nødvendig for å førebyggje alvorleg kriminalitet, skriv regjeringa.

Frp-leiar Siv Jensen som har den siste dagen som Frp-leiar laurdag, seier forslaget er ein siger.

– Eg er glad for at regjeringa kjem med ein proposisjon på dette. Vi har i mange år hatt eit veldig sterkt engasjement for å slå ned på gjengkriminalitet, seier ho til VG.

Lovforslaget vil òg kunne ramme internasjonale kriminelle nettverk, understrekar statsministeren overfor avisa.

(©NPK)