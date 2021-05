Regjeringa vil forby deltaking i kriminelle grupper

innenriks

– Vi gir domstolane høve til å forby grupper som driv med alvorleg kriminalitet. Målet er å kriminalisere deltaking i og rekruttering til kriminelle grupper, seier Solberg til VG.

Statsministeren seier prosessen vil vere todelt.

– Først må ei kriminell samanslutning forbydast gjennom ein rettsleg prosess, og deretter vil det vere tilgang til å straffe deltaking. Dei vil ved eit forbod ikkje lenger kunne synleggjere seg sjølv, seier ho.

Frp-leiar Siv Jensen, som har den siste dagen som Frp-leiar laurdag, seier forslaget er ein siger.

– Eg er glad for at regjeringa kjem med ein proposisjon på dette. Vi har i mange år hatt eit veldig sterkt engasjement for å slå ned på gjengkriminalitet, seier Jensen.

Lovforslaget vil òg kunne ramme internasjonale kriminelle nettverk, understrekar statsministeren.

