Sjukeheimsetaten opnar opp endå meir i Oslo, no er det lov med små konsertar

Sjukeheimsetaten opplyste fredag at det for første gong sidan mars i fjor er opna for at eksterne bidragsytarar kan gjennomføre konsertar og andre trivselstiltak innandørs på langtidsheimane.

I første omgang er det avgrensa til éin ekstern bidragsytar, til dømes ein pianist eller ein songar, med god avstand til maksimalt ti bebuarar om gongen.

– Dette veit vi at mange bebuarar og medarbeidarar har venta på, seier etatsdirektør Helge Jagmann.

Det er no ingen smitta bebuarar på sjukeheimane i Oslo, og dei aller fleste er fullvaksinerte.

Etaten opplyser at konsertar eller liknande med fleire aktørar kan gjennomførast utandørs dersom det blir teke smittevernomsyn.

