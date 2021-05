Lippestad trekkjer Sentrum mot venstre

innenriks

I talen til det digitale landsmøtet rosa Lippestad partiorganisasjonen som har vorte bygd opp sidan partiet vart lansert i september 2020. Partiet har no 850 medlemmer.

Sentrum vart starta av den tidlegare Arbeidarparti-politikaren Lippestad saman med ei rekkje avhopparar frå KrF, Høgre, SV og MDG og har presentert kampen mot klimaendringar og kampen mot sosialt utanforskap som dei viktigaste sakene sine.

I talen sin trekte Lippestad mellom anna fram Nav-skandalen, asylpolitikken og FNs konvensjon for menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD), som vart nedstemd i Stortinget tidlegare i år.

– Dagens regjering har vist at dei ikkje kan løyse klimakrisa. Under dagens regjering har forskjellane i Noreg auka, og fleire menneske får den lågaste ytinga, økonomisk sosialhjelp, sa Lippestad for å grunngi retningsvalet til Sentrum, som beskriv seg sjølv som eit blokkuavhengig parti som kan samarbeide begge vegar.

Landsmøtet til partiet finn stad laurdag.

