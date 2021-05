innenriks

Laurdag var det registrert 95 smitta i utbrotet, ifølgje avisa.

I tillegg til russen er det påvist smitte hos 16 nærkontaktar.

Det er ei veke sidan at meir enn 1.000 russ reiste over kommunegrensene på Jæren med russebussar og russebilar for å feste. Russen på Jæren har avlyst alle arrangement fram til 13. mai.

(©NPK)