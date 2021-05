Grenland-kommunar får ikkje endå strengare koronatiltak

innenriks

– I ettermiddag har vi fått opplyst at Statsforvaltaren meiner at dei lokale tiltaka som vart vedtekne i helga, svarer til føresetnaden regjeringa la til grunn for vedtaket laurdag. Det er derfor ikkje naudsynt å innføre endå strengare tiltak i dei tre kommunane, seier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til Telemarksavisa måndag kveld.

Laurdag vart tiltaksnivået til regjeringa B innført i dei tre kommunane. Føresetnaden for at tiltaksnivå A, det strengaste tiltaksnivået til regjeringa, ikkje skulle bli innført, var at lokale forskrifter vart vedtekne.

(©NPK)