Høie: Vaksineutviklinga gjer det no mindre negativt å sjå bort frå virusvektorvaksinar

Høie fekk måndag rapporten frå ekspertutvalet som har vurdert bruk av dei to vaksinane i Noreg.

– Utvalet har gjort eit stort og godt arbeid på kort tid. Regjeringa vil no gå grundig gjennom rapporten og bruke han som avgjerdsgrunnlag saman med Folkehelseinstituttets tilråding for å ta stilling til bruk av desse vaksinane, sa Høie då han fekk rapporten.

Statsråden framhevar at Noreg no får fleire og gode leveransar av Pfizer-Biontech-vaksinen, og at studiar har vist at ein har svært godt vern allereie tre veker etter første vaksinedose av denne.

– Til saman er dette faktorar som gjer det mindre negativt å sjå bort frå bruk av virusvektorvaksinar, seier Høie.

